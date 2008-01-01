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Ураган "LORENZO" приближается к Британским островам



ИА "Метеоновости" / 09:28 Четверг, 3 октября



Ураган "LORENZO", уроженец Атлантического океана, в минувшую среду прошел вблизи Азорских островов. Давление в его центре составляло 960 гПа, находился к северо-востоку от острова Флориш и продвигался в северо-восточном направлении со скоростью 69 км/ч. Скорость ветра вблизи его центра составляла 40 м/с с порывами до 50 м/с. На островах Флориш и Корву скорость ветра достигала 130 км/ч.



2 октября в 21 час по московскому времени ураган "LORENZO" стал внетропическим циклоном.



В четверг, 3 октября, он начнет оказывать влияние на западное побережье Британских островов. По предварительным прогнозам, 3 октября "LORENZO" обрушится на Ирландию, где ожидается ветер 35 м/с с порывами до 45 м/с, штормовой нагон и подтопление прибрежных территорий. / meteonovosti.ru /



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