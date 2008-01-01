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Новости погоды

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Циклон добрался до Карского моря

ИА "Метеоновости" / 10:33 Четверг, 3 октября

  Активный циклон, бывший тропический шторм, продолжает портить погоду не только в северных районах ЕТР. Добрался вихрь и до севера Западной Сибири. Центр циклона в минувший день находился над островом Вайгач. В Ямало-Ненецком округе 2 и в ночь на 3 октября прошли осадки, дул резкий порывистый ветер. Порывы его достигали 24 м/с.

4 октября циклон начнет заполняться, центр его окажется над Ямало-Ненецким округом. Местами пройдут небольшие, по северу и востоку умеренные дожди, ветер в порывах усилится до 13-18 м/с, температура воздуха ночью +3..+8, на северо-западе около нуля, днем термометры покажут 8..13 градусов. / meteonovosti.ru /
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