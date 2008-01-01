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На северо-западе европейской России ветрено



ИА "Метеоновости" / 11:38 Четверг, 3 октября



В минувший день, 2 октября, погодные условия на северо-западе ЕТР определял циклон, вывший тропический шторм, который успел заметно испортить погоду как в Европе, так и в России. Именно с этим вихрем связаны сильные осадки и порывистый ветер. Но и температура воздуха, превышающая привычные показатели - тоже "заслуга" этого циклона. 2 и в ночь на 3 октября в Ленинградской области ветер в порывах усиливался до 21 м/с, в Мурманской области до 24 м/с, а в Карелии порывы достигали 26 м/с.



4 октября атмосферное давление повысится. Циклон уступит место антициклону. Но без осадков и ветра не обойдется, атмосфера на высоте неустойчивая. В Мурманской области местами небольшой, на севере умеренный снег, мокрый сне. Днем 0..+5. На дорогах гололедица. В Северо-Западном районе осадки от небольших до умеренных в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха +2..+7 градусов. / meteonovosti.ru /



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