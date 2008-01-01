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Какими будут выходные в Москве?



ИА "Метеоновости" / 12:28 Четверг, 3 октября



атмосферное давление 1 октября достигло своего минимума. Виной тому - бывший тропический шторм "Мортимер", сначала пронесшийся по Европе, затем по северо-западу европейской России. Досталось также Москве и Московской области. Прошли сильные дожди в сопровождении порывистого ветра. Зато температура воздуха, стараниями циклона, выше привычных значений на 5-7 градусов. Но уже к концу рабочей недели ситуации поменяется. Столичный регион окажется во власти очередного циклона из Европы.



4 октября ожидается облачная погода, ночью местами будут приниматься небольшие дожди, днем дожди усилятся. Температура воздуха понизится: ночью и днем 10..12 градусов, по области 7..12.



Дальнейшее понижение температуры воздуха произойдет в субботу, 5 октября. Ночью 6..8 градусов, по области 4..9. Днем 9..11, по области 7..12. Ветер западной четверти 5-10 м/с.



Завершится неделя похолоданием. 6 октября в ночные часы термометры покажут 2..4 градуса, по области 0..+5; днем 6..8, по области 4..9 градусов. При облачной с прояснениями погоде местами будут приниматься небольшие дожди.



После необычно теплой погоды москвичей ждет похолодание. Температура воздуха в субботу будет чуть выше привычных значений, а уже в воскресенье - ниже нормы на 2-3 градуса. / meteonovosti.ru /



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