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Новости погоды

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На Дальнем Востоке сильные дожди

ИА "Метеоновости" / 13:09 Четверг, 3 октября

  В Хабаровском крае непростая синоптическая ситуация. На большей части территории хозяйничает антициклон, обещающий солнечную погоду. Но не стоит забывать и об атмосферных фронтах, пересекающих регион. Да и влияние активного циклона, вывшего тропического шторма, приближающегося со стороны Японии, очень велико. 2 и в ночь на 3 октября в центральных районах прошли сильные грозовые дожди. Количество выпавших осадков достигло 34 мм. Дотянулись атмосферные фронты и до Сахалина, но здесь количество осадков меньше, до 28 мм.

4 октября в Хабаровском крае атмосферное давление понизится. Антициклон начнет ослабевать, а влияние циклона с юга - усилится. На юге края ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, температура воздуха 8..13 градусов, при облачности 3..8. В центральных районах местами небольшой дождь, ночью в отдельных районах сильные дожди. В долинах рек и на побережье порывы ветра до 15-17 м/с. В северных районах осадков не ожидается, но ветрено, до 12-17 м/с в порывах, температура воздуха 6..11 градусов, при облачности 0..+5. / meteonovosti.ru /
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