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Новости погоды
Атмосферный фронт принес дожди в Тульскую область
ИА "Метеоновости" / 13:39 Четверг, 3 октября
Обширный и очень активный циклон из Европы хозяйничал в Центральном районе в минувший день. Атмосферные фронты этого вихря принесли дожди. В Тверской области 2 и ночью 3 октября дожди были сильными, количество выпавших осадков достигло 27 мм. Но температура воздуха превышала привычные значения на несколько градусов. Сегодня, 3 октября, в Тульской области малооблачно и очень тепло. А уже завтра, 4 октября, атмосферные фронты принесут дожди, температура понизится. Ночью 8..13 градусов, днем 11..16. ветер западной четверти 6-11 м/с. / meteonovosti.ru /
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