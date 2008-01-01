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На севере погода портится



ИА "Метеоновости" / 13:53 Четверг, 3 октября



В северных районах ЕТР ожидается ухудшение погодных условий. Виной тому - циклонический вихрь, уходящий на восток, в тыловой части которого и окажутся Ненецкий округ и Архангельская область. На Кольском полуострове погоду определяет антициклон, а вот Северо-Западный район и Карелия окажутся во власти очередного циклона из Европы. И погода вновь испортится. Сильные осадки и штормовой ветер не обойдут стороной Ненецкий автономный округ. В Вологодской области и в Карелии 4 октября пройдет сильный мокрый снег. А в Архангельской области - сильные осадки в виде дождя и снега. / meteonovosti.ru /



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