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Новости погоды

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На севере погода портится

ИА "Метеоновости" / 13:53 Четверг, 3 октября

  В северных районах ЕТР ожидается ухудшение погодных условий. Виной тому - циклонический вихрь, уходящий на восток, в тыловой части которого и окажутся Ненецкий округ и Архангельская область. На Кольском полуострове погоду определяет антициклон, а вот Северо-Западный район и Карелия окажутся во власти очередного циклона из Европы. И погода вновь испортится. Сильные осадки и штормовой ветер не обойдут стороной Ненецкий автономный округ. В Вологодской области и в Карелии 4 октября пройдет сильный мокрый снег. А в Архангельской области - сильные осадки в виде дождя и снега. / meteonovosti.ru /
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