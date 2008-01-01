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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:19 Пятница, 4 октября



Предстоящим днем столица и область будут находиться под влиянием холодного атмосферного фронта. Ожидается облачная погода, временами прольется дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 10..12, по области 7..12 градусов. Ветер сменит направление на западный, северо-западный и его скорость составит 5-10 м/с. Атмосферное давление будет колебаться, но останется на пониженном фоне 741 мм рт ст. Относительная влажность около 70-75 %.



На колебания атмосферного давления недомоганием и ухудшением самочувствия могут отреагировать метеозависимые люди, страдающие болезнями сердца и сосудов. В группе риска гипотоники, люди с вегето-сосудистой дистонией.



Из-за высокой влажности воздуха могут напомнить о себе хронические заболевания бронхов и легких, суставов и позвоночника.



Симптомы недомогания, связанные с внешней гипоксией, могут отмечаться и у практически здоровых людей, при длительном нахождении в помещении, мало бывающих на воздухе.



Осенью, когда происходит перестройка организма и подготовка к длительному холодному периоду, важно уделять внимание здоровью. Полезны будут витамины, занятия физкультурой, прогулки на свежем воздухе. / meteonovosti.ru /



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