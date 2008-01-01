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В Крыму похолодает, пройдут дожди



ИА "Метеоновости" / 09:33 Пятница, 4 октября



Бархатный сезон в Крыму завершается. И вода на курортах уже не такая теплая, и погода осенняя. Сегодня, 4 октября, на полуострове тепло, 22..27 градусов, в горах 15..20. При переменной облачности местами будут приниматься кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. При ветреной погоде кажется, что на улице гораздо прохладнее. Скорость ветра 8-13 м/с, в порывах до 15-20 м/с.



5 октября ожидается ухудшение погодных условий. Температура воздуха понизится до 19..24 градусов, в горах до 13..18. Пройдут кратковременные дожди, местами сильные, в отдельных районах с грозами. Ожидается ветреная погода, порывы до 13-18 м/с.



6 октября похолодание продолжится. Днем термометры покажут 13..18 градусов, в горах 10..15. Пройдут кратковременные дожди. Скорость ветра 8-13 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. / meteonovosti.ru /



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