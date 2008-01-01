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Новости погоды

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Дальний Восток во власти циклонов

ИА "Метеоновости" / 10:15 Пятница, 4 октября

  Ненастные циклоны остаются виновниками неблагоприятной погоды в восточных районах России. Центры циклонических вихрей расположились в Камчатском крае и Чукотском автономном округе. Но фронтальная система, связанная с ними, протянулась по юго-востоку Дальневосточного округа.

Именно здесь в прошедшие сутки отмечались наиболее интенсивные осадки. В четверг и в ночь на пятницу в Хабаровском крае шли сильные осадки в виде дождя и снега, добавив в октябрьскую копилку до 35 мм. Такой же интенсивности осадки были и на Сахалине. И здесь дождь шел вперемежку со снегом. Осадки сопровождались сильным ветром, порывы которого на Камчатке и Сахалине достигали 21 м/с, на Чукотке 24 м/с, в Приморье ветер разгонялся до 26 м/с.

Сегодня активизируются циклоны на севере округа. Арктическое побережье они завалят снегом, поднимут метели. Но и на юго-востоке округа, из-за проходящих атмосферных фронтов, погода не улучшится, ожидаются и осадки, и порывистый ветер.

В воскресенье существенное ухудшение погоды ожидается в Камчатском крае. Он будет связано с активным циклоном, поднимающегося от Японских островов. Вначале на Курилах, а затем и в южной половине Камчатского края, сильный дождь, порывы ветра до 28 м/с, при дневной температуре около 10 градусов. / meteonovosti.ru /
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