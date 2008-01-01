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Каким бывает октябрь в Москве



ИА "Метеоновости" / 11:10 Пятница, 4 октября



осени в Москве редко бывает теплым. За последние 138 лет, когда проводились инструментальные наблюдения над погодой в Москве, лишь 32 раза этот месяц был теплым, то есть средняя за месяц температура воздуха превысила многолетние значения на 1 и более градусов. В остальных случаях октябри были либо холодными, когда средняя за месяц температура отставала от нормы на 1 и более градусов, либо соответствовали сезону. Число холодных и нормальных месяцев было 52 и 54 соответственно.



Самый теплый октябрь наблюдался сразу в двух годах: 1967 и 2008. В них средняя за месяц температура воздуха составила +9.0 градусов при норме +5.1 градуса. А рекордно холодным остается 1976 год. В нем даже средняя за месяц температура стала отрицательной и составила -1.0 градус. Причем за весь ряд наблюдений только в двух годах среднемесячная температура была отрицательная. Это упомянутый выше 1976 год и 1920 (-0.4o).



Теплым был и октябрь прошлого года, средняя температура месяца превысила норму в нем почти на два с половиной градуса, но, тем не менее, дневная температура ни разу не добиралась до отметки в +20 градусов, как в текущем месяце. А холодным последний раз октябрь был в 2014 году (среднемесячная температура не дотянула до нормы 1.4 градуса).



Специалисты Гидрометцентра в этом году прогнозируют центральный месяц осени в пределах средних многолетних значений. Но погода ожидается неустойчивая. Летним теплом этот месяц себя уже показал, а в ближайшие дни погода вспомнит и о ноябрьских холодах. Так, к середине предстоящей недели среднесуточная температура прогнозируется на 4 градуса ниже нормы. / meteonovosti.ru /



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