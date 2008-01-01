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Снег закружил на европейском северо-западе



ИА "Метеоновости" / 11:30 Пятница, 4 октября



В минувшие сутки к северо-западным областям европейской территории с севера Западной Европы приблизился циклонический вихрь. Прохождение теплого атмосферного фронта сопровождалось сильными дождями. По данным, полученным с мест, в Ленинградской области выпало до 39 мм осадков, в Вологодской области до 32 мм, в Новгородской области до 28 мм.



Циклон с большими скоростями смещается на северо-восток, и уже сегодня к вечеру большинство районов северо-запада окажутся в его тыловой части. Температура начнет понижаться, а дожди сменяться мокрым снегом. В Северной столице сегодня время от времени принимается дождь, а к вечеру будет переходить в мокрый снег. Температура от 1 до 6 тепла. В Карелии - осадки, местами сильные, в виде мокрого снега, на юге с дождем, в отдельных районах ожидается налипание мокрого снега, местами порывы ветра до 15-18 м/с, на акваториях крупных водоемов до 23 м/с, температура близкая к нулю.



В выходные дни в областях северо-запада сохранится холодная погода с дневной температурой от 3 до 5 тепла (в Карелии около 0 градусов) и осадками в виде мокрого снега. / meteonovosti.ru /



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