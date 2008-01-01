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Новости погоды

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Южный циклон на подходе к центру Европейской России

ИА "Метеоновости" / 13:14 Пятница, 4 октября

  В ближайшие дни центральные области окажутся во власти коварного южного циклона.

В субботу днем центр циклона еще будет кружить над Крымским полуостровом, где ожидаются очень сильный дождь, гроза и усиление ветра до 20-25 м/с. А ближе к вечеру ненастная зона охватит и юг Центрального федерального округа. Центр циклон будет проходить по востоку округа, именно здесь ожидаются наиболее интенсивные осадки. В Липецкой области в воскресенье небольшие и умеренные дожди, усиление ветра до 15-17 м/с, в Тамбовской области дожди, ночью сильные, ветер до 16 м/с, в Воронежской и Белгородской областях временами умеренные и сильные дожди с грозами и ветром до 15 м/с. В то же время Брянскую и Орловскую области циклон обойдет стороной и здесь осадков не ожидается. Дневная температура в воскресенье в областях Черноземья от 9 до 14 градусов.

В Нечерноземной зоне в субботу влияние циклона еще не скажется, а в воскресенье и здесь осадки от умеренных до сильных будут идти преимущественно на востоке. Температурный фон здесь ниже, а потому дождь местами будет переходить в мокрый снег. В Московской области в воскресенье погода заметно ухудшится, время от времени будут приниматься осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер усилится до 12-15 м/с, а температура, как ночью, так и днем останется неизменной, от 2 до 7 тепла. / meteonovosti.ru /
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