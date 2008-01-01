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Погода на юге Сибири улучшится



ИА "Метеоновости" / 13:50 Пятница, 4 октября



Уже с первых октябрьских дней октябрь оказался неласков к сибирякам. Температура воздуха за прошедшие три дня существенно отставала от нормы, а в четверг отрицательная аномалия составила 3-4 градуса. Виной тому очень холодные ночи. В условиях антициклональной погоды, воздух в ночные часы начинает быстро охлаждаться и температура понижается до небольших, а местами умеренных морозов. При столь низких значениях в ряде городов юга Западной Сибири температура установила новые суточные рекорды. Так, в Новокузнецке она понизилась до -6.8 градусов, оставив позади предыдущий рекорд, -6.0 градусов, удерживающийся с 1973 года.



Но уже в ближайшие дни температура на юге Сибири повысится. В том же Новокузнецке она ожидается на 4-6, а на следующей неделе на 6-8 градусов выше нормы. / meteonovosti.ru /



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