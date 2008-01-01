

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Резкое похолодание в Хабаровском крае



ИА "Метеоновости" / 14:14 Пятница, 4 октября



Октябрь в столице края начался с рекордно высоких температур. По данным сайта "Погода и Климат", уже 2-го числа в дневные часы воздух прогрелся в городе до +26.4 градусов, установив новый не только суточный рекорд, но абсолютный рекорд месяца.



Минувшим днем еще один рекорд. Максимальная температура составила 22.1, что на 0.6 градусов выше рекорда, удерживающегося с 1979 года.



Но прохождение холодного атмосферного фронта сбило летнюю жару.



Уже сегодня в Хабаровске похолодало более, чем на 10 градусов. Максимальная температура составила 10.5 градусов, а ее среднесуточное значение оказалась почти на 2 градуса ниже нормы.



В субботу в крае без осадков, ночью при малооблачном небе подморозит до -2:-7 градусов, на севере края до -12, днем на юге от 6 до 11 тепла, на севере 5:10 градусов. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



