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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:42 Суббота, 5 октября

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. При облачной погоде с прояснениями осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 9..11, по области 7..12 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 745 мм рт ст. Относительная влажность около 70%.

Очередная перестройка атмосферных процессов скажется на погоде в Московском регионе. Влажно-прохладные погодные условия на фоне колебаний атмосферного давления, содержание кислорода в приземном слое воздуха немного ниже климатических значений. Такие внешние факторы могут стать причиной роста погодообусловленных обострений заболеваний, имеющих сезонный характер. Условия гипоксии могут негативно сказываться и на самочувствии метеозависимых людей с сосудистыми заболеваниями головного мозга, возможны недомогания и ухудшение общего состояния при частых приступах стенокардии, гипо- и гипертонической болезни, вегетососудистой дистонии, мигрени. Контроль артериального давления, медикаментозная поддержка, соблюдение режима труда и отдыха помогут безболезненно переносить погодные изменения. / meteonovosti.ru /
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