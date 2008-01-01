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Новости погоды

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Из летописи московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:08 Суббота, 5 октября

  Октябрь в столице начался с очень теплой погоды, но удержалась она недолго. Уже сегодня ее среднесуточное значение приблизится к норме, а это значит, что до экстремальных значений температуре будет далеко. Самым теплым сегодняшний день отмечался в 1966 году. В дневные часы температура повысилась до 23.6 градусов, что стало суточным рекордом. А в далеком 1910 году под утро воздух сковал умеренный мороз, температура понизилась до -7.4 градусов, что также стало рекордом, но уже суточного минимума.

Сильными осадками отметился этот день в 1989 году, за сутки на московскую землю вылилось 26.89 мм, что составляет почти месячную норму.

В прошлом году октябрь также начался с относительно теплой погоды, но уже 5 числа температура не дотянула до нормы 2.5 градуса. Ночью было 2.8 градусов, а днем всего 7, прошел небольшой дождь. / meteonovosti.ru /
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