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День республики в Адыгеи салютирует теплом



ИА "Метеоновости" / 12:29 Суббота, 5 октября







5 октября Адыгея празднует день образования республики. Погода продолжит радовать жителей и гостей безоблачным небосводом при слабом северо-восточном ветре. Жаркую температуру воздуха в дневные часы до 28..30 градусов гарантирует теплый сектор циклона с центром, расположенным над акваторией Черного моря. В ночь на воскресенье по-прежнему сохранится вполне комфортная погода с температурой 17..19 градусов



К сожалению, с завершением праздника, закончится и череда солнечных дней в Краснодарском крае и Адыгеи. Утром 6 октября к региону подойдет холодный фронт с кратковременными ливневыми дождями и порывистым юго-западным ветром. Во второй половине дня дожди усилятся, местами возможно с грозами и ветром до 12-15 м/с. Температура начнет стремительно понижаться и в воскресенье ее значения не поднимутся уже выше 20..22 градусов, а в ночь на понедельник всего 8..10 градусов. Такая обстановка сохранится на всю первую половину предстоящей недели. К концу недели тепло вновь вернется. Пусть и не с такими высокими температурными показателями, но вполне комфортными для октября.



За последние 45 лет самым теплым октябрь в Майкопе был в 2009 году, тогда среднемесячная температуре воздуха составила 18,4 градуса, а самый холодный - в 1977 году прошлого века, среднее за месяц значение температуры составило всего 7,2 градусов. / meteonovosti.ru /



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