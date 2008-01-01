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Октябрь в Москве сменил милость на ненастье



ИА "Метеоновости" / 13:36 Суббота, 5 октября



День 5 октября по народным приметам носит название "листодер".. Сильными порывами ветер сдирает листву с деревьев, но если листва с берез не опала к этому дню, то снег ляжет поздно. Так считали наши славные предки.



В этом году 5 октября выдался переломным днем в погоде Москвы и области. Температура воздуха в течение дня еще сохранит свои значения в пределах 9..11, в ночные 5..7 градусов. Среднесуточная температура будет соответствовать климатической норме этого дня, которая составляет 7,3 градуса по данным столицы. Но усиление северо-восточного ветра до 5-7 м/с уже к вечеру будет ознаменовать приближение ненастного балтийского циклона, который резко поменяет характер погоды в воскресенье утром. Тропосферное тепло южных широт начнет активно вытесняется полярным холодом.



6 октября Москва и Подмосковье окажутся под натиском активного холодного фронта. Температурный режим этого дня будет иметь обратный суточный ход. Это означает, что предыдущий ночной температурный режим, окажется выше предстоящих дневных температур. Жители столичного региона почувствуют на себе весь комплекс неблагоприятных метеорологических явлений: днем температура воздуха не превысит 3..5 градусов, в сочетании с порывистым ветром до 12-15 м/с и осадками в виде ливневого дождя.



В ночь на понедельник 7 октября температура продолжит понижаться и составит 0..2 градуса в Москве. В московской области прогнозируется вероятность заморозков при значении -1...4 градусов. Местами непрекращающиеся осадки в виде дождя, перейдут в мокрый снег. При такой синоптической обстановке Существует вероятность образования снежного покрова, что необходимо учесть автолюбителям и проявить особую внимательность и осторожность.



Октябрь на этом не заканчивает свои светлые отношения с москвичами. Но всю предстоящую неделю стоит позаботиться о себе и близких людях. Одеваться по погоде и согреваться душевным теплом. / meteonovosti.ru /



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