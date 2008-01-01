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Новости погоды

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Якутия - территория контрастов

ИА "Метеоновости" / 14:52 Суббота, 5 октября

  В субботу по данным метеорологов экстремально низкие температуры и не комфортные условия погоды на территории России зафиксированы в Якутии. На метеорологической станции Восточная, которая расположена на Колымском тракте, в 700 км восточнее столицы республики Саха, температура воздуха сегодня достигла минимальных значений -17,0 градуса, отклонение от климатической нормы температуры при этом составило -5,3.

В самом Якутске в это же время была зафиксирована температура воздуха -1,0 градус. Такой контраст в температурном режиме обусловлен разницей синоптических процессов на территории Якутии. В Восточном погоду определяет антициклонический гребень, который подпитывается тропосферным холодом Арктики. Якутск оказался под влиянием теплого сектора западного циклона.

6 октября характер погоды здесь существенно не изменится: при умеренном восточном ветре минимальная температура воздуха в ночные часы в Якутске составит -2..4 градуса, днем воздух прогреется до 3..5 градусов тепла.

Метеорологические наблюдения в Якутске берут свое начало с 1829 года. По данным многолетних значений среднемесячная температура октября составила -7,8 градусов. Самым холодным днем 6 октября выдался 1954 году, тогда температура воздуха понизилась до -18,3 градусов, а самым теплым этот день был отмечен в далеком 1917 году с температурой 13,1 градус / meteonovosti.ru /
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