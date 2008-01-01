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На Чукотке сильный ветер



ИА "Метеоновости" / 15:53 Суббота, 5 октября



5 октября Чукотский автономный округ находится под влиянием активного циклонического холодного фронта, смещающегося на восток.



В Анадыре при температуре воздуха около 3 градусов тепла ветер достигает порывов до 25 м/с. Такой сильный западный ветер в тыловой части обусловлен резкими температурными контрастами и совпадением направления приземного ветра с направлением ветра ведущего потока, расположенного на высоте выше 5 км от земной поверхности. Такие альянсы всегда обуславливают резкий и порывистый ветер у земли, в особенности на северных территориях нашей страны.



В ночь на воскресенье 6 октября циклонический вихрь уступит место промежуточному гребню повышенного атмосферного давления. Ветер утихнет до 7-12 м/с, но температурный режим существенно не изменится, в ночные часы -4..-2, днем -3..-1 градус.



В ночь на понедельник 7 октября при слабом северо-восточном ветре температура опустится до -7..-5 градусов. Небо освободится от облаков. Но уже днем в понедельник, характер погоды вновь будет меняться. Атмосферное давление начнет быстро понижаться с приближением южного циклона. Температура перейдет через ноль градусов, в сторону положительных значений.Восточный ветер при этом во второй половине дня вновь усилится до 23 м/с.



Этот ненастный циклон значительно пополнит копилку месячных осадков Анадыря. За прошедшие пять дней октября осадки здесь составили лишь 9% от месячной нормы. / meteonovosti.ru /



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