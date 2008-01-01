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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:49 Воскресенье, 6 октября



Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием циклона с юга. При облачной погоде временами ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, наиболее интенсивные на юго-востоке области. Максимальная температура воздуха в Москве 4..6, по области 2..7 градусов. Ветер северо-восточный 5-10, местами порывы 12-15 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 744 мм рт ст. Относительная влажность около 80%.



В Москве и области будет прохладно, после очень теплых дней холодный атмосферный фронт обусловит понижение температуры, влажность уменьшится, атмосферное давление существенно не изменится и останется немного ниже нормы, кислородный режим благоприятный. Такие погодные условия чаще всего оказывают влияние на состояние людей с повышенной метеочувствительностью, у которых имеются хронические, длительно текущие недуги. В первую очередь это заболевания, которые имеют сезонный характер,



т.е. обостряются в переходные сезоны.



В основном это суставная патология, хронические болезни органов дыхания, многие кожные и желудочно-кишечные заболевания. Осеннее недомогание, снижение физической активности, психоэмоциональные расстройства могут отмечаться даже у людей молодого возраста и метеозависимых. Вместе с сезонной "хандрой" может отмечаться рост простудных и острых респираторных состояний.



Поэтому, у людей интерес к погоде и климату неиссякаем, и прежде всего это связано с возможным неблагоприятным влиянием на самочувствие, желанием заблаговременно знать и избежать негативных реакций. Следует обязательно проводить сезонную профилактику, по возможности заниматься спортом и умеренными физическими нагрузками, они помогут активизировать обменные и иммунные процессы. Не стоит забывать и о витаминах - группы А,С, витаминные и растительные чаи, адаптогены в осенний период очень нужны организму.



Геомагнитный фон 6 октября прогнозируется спокойный с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /



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