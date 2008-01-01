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Новости погоды
На востоке Подмосковья появился снежный покров
ИА "Метеоновости" / 10:38 Воскресенье, 6 октября
Циклон, который накануне располагался над Архангельской областью, в ночь на 6 октября отметился осадками разной интенсивности и продолжительности. Но больше всего осадков в виде дождя и мокрого снега перепало востоку Подмосковья, в районе Черустей выпало 17 мм,
появился снежный покров высотой 4 см. Надолго он не задержится и растает, но начало положено. / meteonovosti.ru /
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