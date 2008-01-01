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Таймыр атакует балканский циклон



ИА "Метеоновости" / 10:52 Воскресенье, 6 октября



Стремительный и легкий "на ногу" балканский атмосферный вихрь, поднимаясь из южных широт на северо-восток, лишь усиливается в своей мощи. Такие активные южные циклоны всегда сопровождаются ярко выраженными ветровыми и температурными контрастами.



Во второй половине дня воскресенья в Норильске ожидается усиление юго-восточного ветра в порывах 15-18 м/с.



В начале новой недели циклон охватит своим влиянием весь Таймыр. На юге при облачной погоде дожди со снегом, южный ветер местами окрепнет в порывах 17-22 м/с, но температура существенно не изменится, в течение суток от 2 до -3 градусов.



На севере Таймыра небольшой снег местами, поднимется метель, на западе городского поселения Диксон порывы ветра достигнут штормовой сил, до 22 м/с, днем подморозит до 0..-5 градусов. / meteonovosti.ru /



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