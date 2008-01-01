

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На Сахалине холодные ночи



ИА "Метеоновости" / 11:50 Воскресенье, 6 октября



Накануне на Сахалин с запада распространился отрог азиатского антициклона. При малооблачной погоде без осадков воздух остывал до рекордных значений.



Среди рекордсменов населенный пункт Москальво, где среднесуточная температура оказалась ниже климатической нормы на 3.4 градуса, и новый абсолютный максимум для 5 октября теперь -1.7, что ниже предыдущего на градус, продержавшегося с 1955 года. В Ногликах тоже обновились инструментальные наблюдения за погодой. Столби термометра опустился до отметки -4.6 градуса, прежний рекорд -2.3 наблюдался совсем недавно, в 2017 году.



В начале новой недели преимущественно без осадков, в долинах центра и севера воздух прихватит морозец до -5 градусов, а в долинах юга до -2. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



