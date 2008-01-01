

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Следом за южным циклоном



ИА "Метеоновости" / 12:05 Воскресенье, 6 октября



Активный южный циклон поднимается к востоку, северо-востоку, шлейфом за ним тянутся атмосферные фронты, которые время от времени и льют осадками. В 9 часов утра в районе ТСХА, Измайлово и Шереметьево дожди уже шли вперемешку со снегом. В 11 часов по московскому времени в Домодедово зафиксирован сильный ливневый снег, видимость не превышает 900 м.



В течение воскресного дня при облачной погоде в Москве время от времени будут приниматься осадки в виде дождя и снега, количество выпавших осадков может составить от 3 до 7 мм, на востоке Московской области до 14 мм. Ветер северо-восточный, умеренный, днем он усилится до 13 м/с, а вечером его порывы могут достигнуть и 18 м/с. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



