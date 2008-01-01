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Новости погоды

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На Дальнем Востоке сильные осадки и ураганные ветры

ИА "Метеоновости" / 12:32 Воскресенье, 6 октября

  Циклон, который накануне поднимался к северо-востоку вдоль Курильской гряды, углубился, давление в его центре понизилось до 1000 гПа. На Курильских островах он отметился штормовым ветром в порывах до 22 м/с. На юг Камчатского края обрушился сильные осадками в виде дождя и снега, выпало более 40 мм, ветер достигал ураганной силы, 35 м/с, в ночь на 6 октября наблюдались сильные сложные отложения до 70 мм.

В начале новой недели циклон продолжит подниматься к северо-востоку, поливая Камчатский край осадками разной интенсивности и продолжительности, местами сильными: на юге в ночные и утренние часы 7 октября ветер достигнет ураганной силы до 30 м/с, днем он ослабеет до 17-22 м/с, а в Усть-Камчатской районе даже днем 25-30 м/с. В ночь на понедельник в Карагинском и Олюторском районах тоже будет бушевать ураган, до 30 м/с.

Днем 7 октября циклон выйдет на акваторию Берингова моря и под его влиянием окажется восток Чукотки. Здесь местами будет лепить мокрый снег, отдельные районы окутает густой туман, ветер окрепнет до штормового, 19-24 м/с, на побережье Берингова моря до ураганного, 30 м/с. / meteonovosti.ru /
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