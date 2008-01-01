Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
6 октября 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На Верхней Волге октябрьские грозы

ИА "Метеоновости" / 12:44 Воскресенье, 6 октября

  В минувшую субботу Верхняя Волга находилась в теплом секторе циклона, с центром над Архангельской областью. Прохождение атмосферного фронта сопровождалось в Кировской области сильным дождем, где выпало до 20 мм, и грозой. Сильные дожди прошли в Республике Марий Эл, и в Республике Мордовия.

В воскресенье активный волновой циклон подошел к Нижегородской области, на западе которой гремят грозы. Во второй половине дня Верхнюю Волгу пересечет холодный атмосферный фронт. В понедельник в большинстве районов пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, местами они будут сильные, в отдельных районах налипание мокрого снега, порывы ветра местами достигнут 15-20 м/с. Преобладающая температура днем 5..10, на востоке, куда отодей тепло, до +17 градусов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+2
Пн.
7 окт.
+4
Вт.
8 окт.
+4
Ср.
9 окт.
+7
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+40
Абу-Симбел		 -12
Доусон

некомфортное место: Мусала, Боровец
комфортное место: Инин

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100