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На Верхней Волге октябрьские грозы



ИА "Метеоновости" / 12:44 Воскресенье, 6 октября



В минувшую субботу Верхняя Волга находилась в теплом секторе циклона, с центром над Архангельской областью. Прохождение атмосферного фронта сопровождалось в Кировской области сильным дождем, где выпало до 20 мм, и грозой. Сильные дожди прошли в Республике Марий Эл, и в Республике Мордовия.



В воскресенье активный волновой циклон подошел к Нижегородской области, на западе которой гремят грозы. Во второй половине дня Верхнюю Волгу пересечет холодный атмосферный фронт. В понедельник в большинстве районов пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, местами они будут сильные, в отдельных районах налипание мокрого снега, порывы ветра местами достигнут 15-20 м/с. Преобладающая температура днем 5..10, на востоке, куда отодей тепло, до +17 градусов. / meteonovosti.ru /



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