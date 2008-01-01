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Новости погоды

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Урал бьет рекорды по теплу

ИА "Метеоновости" / 13:33 Воскресенье, 6 октября

  Минувшая суббота на Урале и в среднем течении Оби выдалась очень теплой. Причиной тому западная периферия сибирского антициклона, свою лепту внес и теплый сектор циклона с центром над Архангельской областью. Среднесуточная температура воздуха превысила многолетние значения на 6-8, а местами и более градусов. В некоторых населенных пунктах обновились инструментальные наблюдения за погодой.

Среди рекордсменов Ивдель, что находится в Свердловской области, где 5 октября воздух прогрелся до 20.1, предыдущий рекорд 18.4 градуса наблюдался более 80 лет тому назад. В Туринске (Свердловская область) столбик термометра добрался до отметки +21.4, оставляя позади рекорд одиннадцатилетней давности +21 градус.

Рекордное тепло зафиксировано и в Леушах (Ханты-Мансийский округ), где воздух разогрелся до 19.2, что выше прежнего на 0.3 градуса, продержавшегося только год.

В начале новой недели на Урале сохранится теплая погода с температурой днем 13..18, на Южном Урале до 22 градусов. / meteonovosti.ru /
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