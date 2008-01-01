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Новости погоды
Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 07:06 Понедельник, 7 октября
Предстоящим днём Московский регион будут находиться под влиянием циклона, центр которого сместился из южных широт в район Владимирской области, оставляя Московию в своей холодной части. Таким образом, ожидается неустойчивая погода, с довольно выраженными колебаниями метеопараметров. Высокая влажность, низкие значения температуры и пониженный фон атмосферного давления.
По мнению синоптиков Метеобюро Москвы и области сегодня 7 октября при облачной погоде местами пройдут небольшие осадки. Максимальная температура воздуха в Москве составит всего лишь 2..4, по области 0..+5 градусов. Ветер северо-западного, западного направлений 5-10 м/с.
У большинства метеозависимых людей при такой погоде чаще всего могут обостряться заболевания бронхов и легких, опорно-двигательного аппарата, посттравматические и послеоперационные состояния, возрастает вероятность роста острых простудных болезней. Колебания атмосферного давления могут спровоцировать ухудшение самочувствия у метеочувствительных людей с неустойчивыми сосудистыми реакциям. Сезонная профилактика и лечение, закаливающие методы, поливитамины и адаптогены помогут снизить метеообусловленные сезонные обострения.
Геомагнитный фон 7 октября спокойный. / meteonovosti.ru /
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