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На Европейском юге летнее тепло уступает место прохладе



ИА "Метеоновости" / 10:54 Понедельник, 7 октября



Антициклон, который одаривал теплом и солнцем, вынужден уступить место активному и легкому на подъем южному циклону. Уже сегодня, 7 октября и до конца суток, местами в Ростовской области и Краснодарском крае с ним ожидают сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-23 м/с.



В начале новой недели циклон отправится на северо-восток, оставляя в тылу южные районы Европейской России. Вслед за циклоном тянется атмосферный фронт, который при переменной облачности местами прольет дожди кратковременного характера с грозой, в Калмыкии, ночью и утром в Волгоградской, Ростовской областях, Краснодарском крае - отдельные сильные дожди, град; ночью и утром в отдельных районах сформируются густые туман; ветер западный и северо-западный, местами его порывы достигнут 15-20 м/с, в отдельных районах Ростовской, Волгоградской областей, Калмыкии и Краснодарского края до штормового, 23 м/с. Похолодает ночью при прояснениях до 4...6, в северных районах до 2, в крайних восточных районах (куда отойдет теплый воздух) 11...16, днем только 13...18, по югу до 22, в северных и северо-западных районах 7...12.



До середины будущей недели местами будут перепадать небольшие и умеренные дожди с грозами, 8 октября в Краснодарском крае - отдельные сильные дожди; местами и при грозах ветер окрепнет в порывах 15-18 м/с. После прохладной ночи днем, как и накануне, 11...16, по югу до 21, на Черноморском побережье до 25 градусов.



Температура воды у побережья Анапы 18, Сочи 22 градуса. / meteonovosti.ru /



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