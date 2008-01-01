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Первый снег выпал в Москве



ИА "Метеоновости" / 11:41 Понедельник, 7 октября



До православного праздника Покрова еще целая неделя, а снег в столичный регион уже пришел. В минувший день, 6 октября, Москва и область оказались в тыловой части циклона, в зоне действия атмосферных фронтов. Температура воздуха заметно понизилась. Днем в Москве (по данным станции ВДНХ) было 2,5 градуса, а в ночные воздух остыл до 0,8 градуса. Таким образом, это самый холодный день с начала осени. День был ненастным и хмурым. В утренние часы в отдельных районах отмечался мокрый снег. Днем мокрый снег сменился дождем, а во второй половине дня дождь стал перемежаться снегом, к вечеру уже шел снег. За сутки выпало 10 мм осадков. Образовался временный снежный покров. Снег лежал на крышах домов и автомобилей, на деревьях. Лишь на земле надолго не задержался, ведь земля сейчас довольно теплая. К середине дня выпавший снег уже растает. / meteonovosti.ru /



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