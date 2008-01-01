Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
7 октября 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Первый снег выпал в Москве

ИА "Метеоновости" / 11:41 Понедельник, 7 октября

  До православного праздника Покрова еще целая неделя, а снег в столичный регион уже пришел. В минувший день, 6 октября, Москва и область оказались в тыловой части циклона, в зоне действия атмосферных фронтов. Температура воздуха заметно понизилась. Днем в Москве (по данным станции ВДНХ) было 2,5 градуса, а в ночные воздух остыл до 0,8 градуса. Таким образом, это самый холодный день с начала осени. День был ненастным и хмурым. В утренние часы в отдельных районах отмечался мокрый снег. Днем мокрый снег сменился дождем, а во второй половине дня дождь стал перемежаться снегом, к вечеру уже шел снег. За сутки выпало 10 мм осадков. Образовался временный снежный покров. Снег лежал на крышах домов и автомобилей, на деревьях. Лишь на земле надолго не задержался, ведь земля сейчас довольно теплая. К середине дня выпавший снег уже растает. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
18:00
местное
+3
Вт.
8 окт.
+5
Ср.
9 окт.
+7
Чт.
10 окт.
+9
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+41
Бракпан		 -22
Талая

некомфортное место: Беллинсгаузен
комфортное место: Джизак

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100