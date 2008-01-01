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К выходным в Москве потеплеет



ИА "Метеоновости" / 12:19 Понедельник, 7 октября



Зима напомнила о себе в столичный регион гораздо раньше положенного срока. Днем 6 и в ночь на 7 октября осадки выпадали в виде мокрого снега, а температура воздуха соответствовала концу октября. Но тепло в столицу скоро вернется!



Во вторник и вреду атмосферное давление в столичном регионе подрастет, облака поредеют, осадки пойдут на убыль, что сделает погоду более комфортной и соответствующей календарю.



8 октября при облачной с прояснениями погоде существенных осадков не ожидается, ночью термометры в Москве покажут -1..+1 градус, по области -2..+3, днем воздух прогреется до 4..6 градусов, по области 3..8 тепла. Скорость юго-западного ветра 5-10 м/с.



9 октября днем местами пройдет небольшой дождь, станет еще теплее: в городе 6..8, по области 3..8. Ветер сменит направление на западное.



10 октября скажется влияние очередного циклона, вновь небо затянут плотные облака, начнется дождь, ночью небольшой, днем до умеренного. Минимальная температура воздуха 5..7 тепла, по области 3..8, а днем 9..11, по области 6..11 градусов. Ветер юго-западный 3-8 м/с.



Завершится рабочая неделя облачной и дождливой, но теплой погодой. Ночью 3..8, днем 6..11 градусов, что соответствует календарю! / meteonovosti.ru /



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