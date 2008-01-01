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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:50 Понедельник, 7 октября



В 12 часов в Москве преобладание облачной погоды, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 3,0..4,0 градуса; Северном 2,6..3,7 градуса, Северо-восточном 3,1..3,9 градуса, Восточном 2,8..3,7 градуса, Юго-восточном 3,0..3,5 градуса, Южном 2,4..3,5 градуса, Юго-западном 2,1..3,1 градуса, Западном 1,6..2,8 градуса, Северо-западном 3,0..3,4 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура 2,4 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 1,9..2,8 градуса. / meteonovosti.ru /



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