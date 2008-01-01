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Сильные грозовые дожди в Нижегородской области



ИА "Метеоновости" / 13:02 Понедельник, 7 октября



В минувший день, 6 октября, погодные условия в Приволжском округе определял циклонический вихрь и его атмосферные фронты. В средней полосе и на юге с этим циклоном были связаны сильные дожди и порывистый ветер. Не осталась в стороне от непогоды и Нижегородская область. 6 и в ночь на 7 октября здесь выпало до 34 мм небесной влаги. Сильный дождь сопровождался грозой.



8 октября в Нижегородской области местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами порывы ветра до 12-17 м/с. Температура воздуха ночью -2..+3 градуса, по востоку до +7. Днем термометры покажут 3..8 тепла, местами до +10 градусов. / meteonovosti.ru /



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