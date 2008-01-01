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В Санкт-Петербурге отмечен первый в сезоне "минус"



ИА "Метеоновости" / 14:11 Понедельник, 7 октября



Несколько дней в городе на Неве очень холодно - по периферии антициклона над Скандинавией на северо-запад Европейской России распространился арктический воздух с Норвежского моря. Во второй половине минувшей недели дневная температура не поднималась выше +5..+6, ночная вплотную приблизилась к нулевой отметке.



И вот, в прошедшее воскресенье (6 октября) в Санкт-Петербурге зафиксирована первая в сезоне отрицательная температуру - при малооблачном небе воздух охладился до -2. Такие температурные показатели больше соответствуют окончанию октября, но никак не его началу. Когда же аномальный холод покинет северную столицу?



Смена атмосферного процесса на зональную составляющую произойдет уже в середине текущей недели, а вместе с этим начнется и повышение температуры. Если в начале недели все еще возможны ночные заморозки, то в конце потеплеет до нормы: ночью +3..+6, днем - +7..+10. С приходом теплого и влажного атлантического воздуха повысится вероятность адвективных туманов. Всю рабочую неделю возможны небольшие осадки, в первые дни недели - в различном фазовом состоянии. / meteonovosti.ru /



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