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Новости погоды

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На Камчатке бушевала стихия

ИА "Метеоновости" / 14:13 Понедельник, 7 октября

  До Камчатки добрался южный циклон, бывший тропический шторм. И этот вихрь был очень сильным. На южном побережье Камчатки 6 и в ночь на 7 октября ветер в порывах усиливался до ураганных значений, 41 м/с. В виде дождя, снега и мокрого снега выпало до 49 мм осадков. В Петропавловске-Камчатском количество выпавших осадков составило 46 мм. Это значение стало рекордным для этого дня. Ранее, в 1983 году рекордным считалось количество 44,1 мм.

8 октября Камчатка окажется в тыловой части циклона, уходящего на северо-восток. Пройдут небольшие осадки в виде дождя, ночью с мокрым снегом, ветер в порывах будет усиливаться до 17-22 м/с. температура 0..+5, прояснениях до -5, днем 7..12, при облачности до +3, градусов. / meteonovosti.ru /
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