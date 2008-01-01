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Новости погоды

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В Ханты-Мансийске теплее, чем в Москве

ИА "Метеоновости" / 14:40 Понедельник, 7 октября

  Очень высокая температура воздуха, на несколько градусов превышающая климатическую норму, установилась в Ханты-Мансийском автономном округе и на юге Тюменской области. Днем 6 октября воздух в некоторых населенных пунктах прогрелся до рекордно высокой температуры. В список рекордсменов вошли Няксимволь, 15,4 градуса, Ханты-Мансийске 17,1 (на 2 градуса выше рекордного значения, установленного в 1949 году). Еще теплее было в Тобольске, 19,8 градуса (в прошлом, 2018 году, термометры показали 19,2 градуса). Самая высокая температура в Ишиме, 21,3 градуса. Теплый воздух поступал сюда с южными потоками. Ведь регион долгое время находился под опекой антициклона, пришедшего из Казахстана.

8 октября влияние антициклона сохранится. Местами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха превышает привычные значения на несколько градусов, не за горами очередные рекорды. / meteonovosti.ru /
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