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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:45 Понедельник, 7 октября

  В 12 часов в Москве облачно, местами слабый дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном 4,1.4,2 градуса; Северном 2,7..4,2 градуса, Северо-восточном 2,7..4,0 градуса, Восточном 2,8..3,3 градуса, Юго-восточном 3,5..4,0 2,4..3,3 градуса, Западном 2,0..3,4 градуса, Северо-западном 2,8..3,7 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура 2,7 градуса. На территории Новой Москвы местами слабые осадки, температура воздуха 2,4..3,4 градуса, порывы ветра местами до 12м/с. / meteonovosti.ru /
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местное
+3
Вт.
8 окт.
+5
Ср.
9 окт.
+7
Чт.
10 окт.
+9
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+41
Бракпан		 -22
Талая

некомфортное место: Беллинсгаузен
комфортное место: Джизак

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