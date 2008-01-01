Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 15:45 Понедельник, 7 октября
В 12 часов в Москве облачно, местами слабый дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном 4,1.4,2 градуса; Северном 2,7..4,2 градуса, Северо-восточном 2,7..4,0 градуса, Восточном 2,8..3,3 градуса, Юго-восточном 3,5..4,0 2,4..3,3 градуса, Западном 2,0..3,4 градуса, Северо-западном 2,8..3,7 градуса.
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В Зеленограде без осадков, температура 2,7 градуса. На территории Новой Москвы местами слабые осадки, температура воздуха 2,4..3,4 градуса, порывы ветра местами до 12м/с. / meteonovosti.ru /