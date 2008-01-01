|
|
|
Новости погоды
О погоде вечером в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 15:54 Понедельник, 7 октября
Столичный регион будет находиться в тылу циклона, один из центров которого располагается над Средней Волгой. При преобладании облачной погоды существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве и области 1..3 градуса. Ветер северо-западный 5-10м/с. Относительная влажность воздуха около 80%. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.