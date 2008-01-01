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О погоде вечером в Москве и области



ИА "Метеоновости" / 15:54 Понедельник, 7 октября



Столичный регион будет находиться в тылу циклона, один из центров которого располагается над Средней Волгой. При преобладании облачной погоды существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве и области 1..3 градуса. Ветер северо-западный 5-10м/с. Относительная влажность воздуха около 80%. / meteonovosti.ru /



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