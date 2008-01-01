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Новости погоды
Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 05:07 Вторник, 8 октября
Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием промежуточного гребня антициклона. При облачной с прояснениями погоде существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 4..6, по области 3..8 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 749 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 50%.
В Москве и области сохранится облачная, сырая и ветреная погода, среднесуточная температура ниже многолетних значений на 3 градуса, содержание кислорода в приземном слое воздуха ниже нормы почти на 17 единиц. Это биотропный характер погоды с выраженным гипоксическим эффектом. У метеозависимых людей с различными хроническими заболеваниями, у лиц с вегетативными и психо-эмоциональными расстройствами могут учащаться метеопатические реакции. Такие внешние условия часто становятся причиной роста простудных и острых респираторных заболеваний.
Следует соблюдать рекомендованный врачом профилактический и лечебный режим, принимать медикаменты, использовать народные средства, чтобы легче переносить простудные болезни.
Геомагнитный фон 8 октября прогнозируется спокойный. / meteonovosti.ru /
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