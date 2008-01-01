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На европейский юг идут холода



ИА "Метеоновости" / 09:45 Вторник, 8 октября



Холодный воздух постепенно захватывает всё новые и новые территории. Сначала в средней полосе похолодало и выпал первый снег, теперь настал черед южных регионов. Похолодание на юге будет сопровождаться дождями и порывистым ветром.



Сегодня, 8 октября, влияние на погоду оказывает барическая ложбина с запада и атмосферные фронты. Погода в отдельных районах начнет портиться. При переменной облачности местами пройдут кратковременные дожди. Лишь Астраханскую область и Калмыкию дожди обойдут стороной. В Краснодарском крае прогремят грозы, порывистый ветер будет усиливаться до 14-19 м/с. Температура воздуха понизится: ночью 5..10 градусов, по северу и в предгорьях до +1 градуса, в Волгоградской области до -1. На черноморском побережье 9..14. Днем термометры покажут 14..19 градусов, на черноморском побережье, в районе Туапсе-Сочи до 23..25 градусов. На севере Ростовской и Волгоградской областей 8..13 градусов. 9 октября в отдельных районах ожидаются ливневые дожди. / meteonovosti.ru /



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