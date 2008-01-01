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На Дальнем Востоке разгулялись циклоны



ИА "Метеоновости" / 10:38 Вторник, 8 октября



Восточные районы России продолжают заливать дождем и засыпать снегом, циклонические вихри.



Обширная область пониженного атмосферного давления с несколькими центрами протянулась практически через всю территорию Дальневосточного округа с северо-западных районов Якутии до Приморья. В зоне влияния циклонов осадки различной интенсивности и порывистый ветер. Так, на севере Хабаровского края дождь шел вперемежку со снегом и выпало местами до 24 мм, а в Приморье сильный дождь добавил в октябрьскую копилку осадков до 25 мм небесной влаги. Ветер в крае усиливался до 25 м/с.



Еще один циклон, более глубокий, в прошедшие сутки кружил у восточного побережья Камчатского края. Самыми интенсивными осадки были на севере края, шли они в виде снега, а сильный ветер закружил метель. На юге края ветер разгонялся до ураганной силы, порывы были около 40 м/с. Ненастной зоной циклон охватил и большинство районов Чукотского автономного округа. На востоке округа сильный снег сопровождался метелями и ветром штормовой силы.



Сегодня неблагоприятная погода сохранится в большинстве районов Дальнего Востока: в Приморье и южных районах Хабаровского края - сильный дождь с грозой и порывистым ветром, на остальной территории осадки менее интенсивные, но ветрено. В среду сильные и очень сильные дожди прольются на Сахалине, на юго-востоке Якутии - сильный снег, мокрый снег, на юге Камчатского края и на Курилах - сильные дожди и порывистый ветер. / meteonovosti.ru /



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