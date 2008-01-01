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Новости погоды

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О временном снежном покрове в Европейской России

ИА "Метеоновости" / 11:12 Вторник, 8 октября

  В октябре устойчивый снежный покров, как правило, формируется лишь на крайнем северо-востоке европейской территории. Но в этом году погода отступила от правил, забросав снегом юг Архангельской области.

Как и в большинстве районов Европейской России, осень в Архангельской области долго не могла вступить в права хозяйки сезона. Вплоть до середины сентября на Европейском севере удерживалась не по сезону теплая погода. Среднесуточная температура превышала норму на 5-7 градусов, повышаясь в дневные часы до 19..23 градусов. И лишь во второй половине месяца похолодало. Ночью температура понизилась до заморозков, а днем не превышала +10 градусов.

Холодную эстафету перехватил и октябрь. В текущие дни не только в Архангельской области, но и на всей территории Северо-Западного округа сохраняется очень холодная погода с температурой воздуха на 3-4 градуса ниже нормы. Ночью и днем она мало меняется, оставаясь в интервале от -2 до +2 градусов. А осадки, виновниками которых стали следующие один за другим атлантические циклоны, выпадают преимущественно в виде снега.

В понедельник, 7 октября, сильные осадки накрыли Архангельскую область. За сутки на юге области выпало до 48 мм, осадки сопровождались порывами ветра до 23 м/с. И это был снег! К утру 8 октября высота снега на юго-западе Архангельской области достигала 22 см. В то время, как в районе Амдермы и Воркуты снега пока нет.

Снег лежит и на востоке Ленинградской, а также в Вологодской областях, где его высота местами составляет 4 см. И даже во Владимирской и Ивановской области местами лежит 1-2 см снега.

Но в ближайшие 2-3 дня, за счет адвекции теплого воздуха и дождей, от выпавшего снега ничего не останется.  / meteonovosti.ru /
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