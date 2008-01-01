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Контрасты европейской погоды



ИА "Метеоновости" / 12:09 Вторник, 8 октября



Южный циклон, посетивший европейскую территорию в минувшие выходные дни, провел четкую границу между зимой и летом.



Так, в северных, северо-западных и центральных областях, оказавшихся в тыловой, холодной, части циклона, температура "отстала" от нормы на 2-4 градуса. В отдельных пунктах ее минимальное значение даже установило рекорд. В карельском городе Сортавала под утро похолодало до -4.9 градусов, что стало суточным рекордом минимальной температуры (предыдущий рекорд, -4.6 градусов) отмечался в 1998 году).



Во власть южных ветров, циркулирующих в передней части циклона, оказались восточные районы Приволжского федерального округа. И здесь также не обошлось без рекордов, но ужу суточного максимума. Так в Самаре был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха, температура 7 октября повысилась до 21,3 градусов, что на 0.1 градуса выше предыдущего рекорда 1999 года, в Уфе потеплело до 22,1o (предыдущий рекорд, 21,2 градуса отмечался в 2003 г). / meteonovosti.ru /



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