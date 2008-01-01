

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

За летним теплом - в Сибирь



ИА "Метеоновости" / 12:10 Вторник, 8 октября



Центральный месяц осени в северных районах Сибири начался с погоды вполне соответствующей сезону. Но с каждым днем становилось все теплее. И вот минувшие сутки войдут в историю наблюдений многочисленными температурными рекордами. Максимальная температура повысилась до заветной планки как в северных, так и в южных районах Сибири, а также на Урале. Ее среднесуточное значение на 5-6 градусов превысило многолетние значения.



По данным сайта "Погода и Климат" городом-рекордсменом стал Ханты-Мансийск, где максимальная температура составила 15.3 градуса, что на 0.2 градуса выше рекорда 1944 года. На Урале в рекордсмены выбились Туринск (Свердловская область) со значением 21.1 градуса, Шадринск (Курганская область) со значением 22.0 градуса, а также сам Курган, в котором максимальная температура составила 22.5 градусов, предыдущий рекорд, 21.7, отмечался в 1999 году.



В алтайском городе Камень-на-Оби температура повысилась до 22.6 градусов, что на 0.3 градуса выше рекорда, установленного в прошлом году. Не остался без рекорда и город на Енисее, Енисейск, новый суточный максимум составляет 18.9 градусов.



Необычное для октября тепло установилось благодаря южным и юго-западным потокам. Оно пришло на сибирские просторы из Казахстана, где дневная температура повсеместно превышает 20-градусную отметку, а местами повышается и до +30. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



