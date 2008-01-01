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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:28 Вторник, 8 октября



В 12 часов в Москве облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 3,2..5,7 градуса; Северном 2,9..4,6 градуса, Северо-восточном 3,6..5,6 градуса, Восточном 3,4..4,5 градуса, Юго-восточном 3,7..4,9, Южном 3,2..4,4 градуса, Юго-Западном 3,1..4,7 градуса, Западном 2,3..4,2 градуса, Северо-западном 3,4..4,2 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура 3,5 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 2,4..4,2 градуса. / meteonovosti.ru /



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