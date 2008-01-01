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Теплые ночи в октябре - не редкость



ИА "Метеоновости" / 12:55 Вторник, 8 октября



Октябрь в столичном регионе уже с первых дней показывает свой капризный нрав: то дождями зальет, а то и снегами засыплет. Такая же неустойчивость в Москве и с температурой: четыре дня октября продержались в тепле, а с 5-го числа заметно похолодало. В минувшие сутки среднесуточная температура оказалась более, чем на 5 градусов ниже нормы. Но по прогнозам синоптиков, впереди москвичей ждет потепление. Причем теплее, станет не только днем, но и ночью. По предварительным прогнозам к завершению недели ночная температура повысится до +8, а дневная до +13 градусов.



Как утверждает статистика, теплые ночи во второй декаде октября - не редкость. Обычно они наблюдаются в каждом третьем году, но бывают разной продолжительности (от 1 до 7 ночей).



А самая теплая ночь в Москве в середине октября (по данным метеостанции ВДНХ) отмечалась в 1999 году, температура составила 134.7 градусов. / meteonovosti.ru /



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