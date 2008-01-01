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Новости погоды

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"Хагибис" на подходе к Корее

ИА "Метеоновости" / 13:16 Вторник, 8 октября

  Тайфуну "Хагибис" может обрушиться на страну в четверг, 10 октября. По сообщениям метеорологов Кореи, в настоящее время тайфун находится в 550 км к востоку от острова Гуам в Тихом океане, двигаясь на запад со скоростью 27 км/ч. Давление в центре тайфуна составляет 915 гектопаскалей, скорость ветра достигает 133 км/ч. Ожидается, что к четвергу она увеличится до 180 км/ч.

Несмотря на то, что пока тайфун движется на японский остров Кюсю, он может сменить направление в любой момент и направиться на Корейский полуостров. В любом случае, отмечают метеорологи, огромный атмосферный фронт окажет влияние на южную часть Кореи в период с 10 по 12 октября. "Хагибис" может стать самым мощным и крупным тайфуном в этом году, - рассказал телеканалу KBC представитель метеорологической администрации. - В Сеуле внимательно следят за развитием ситуации, поскольку тайфун может оказать значительное влияние на страну из-за его огромного размера". / meteonovosti.ru /
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