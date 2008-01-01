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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:27 Вторник, 8 октября

  В 15 часов в Москве облачно с прояснениями без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 5,0..6,0 градуса; Северном 4,6..6,3 градуса, Северо-восточном 5,2..6,0 градуса, Восточном 4,8..5,3 градуса, Юго-восточном 5,1..6,2, Южном 4,8..5,8 градуса, Юго-Западном 4,4..5,5 градуса, Западном 4,4..5,3градуса, Северо-западном 4,9..5,8 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура 5,1 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 4,0..5,2 градуса. / meteonovosti.ru /
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местное
+5
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+6
Чт.
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+8
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+11
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некомфортное место: Анадырь
комфортное место: Джелалабад

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